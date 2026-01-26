﻿
Зеленський окреслив рамку подальших перемовин після зустрічей в ОАЕ

Українська делегація прозвітувала про результати переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах, а вже цього тижня готуються нові тристоронні зустрічі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, під час контактів сторони обговорили широкий спектр важливих питань, насамперед у військовій площині, що мають значення для завершення війни. Також порушували складні політичні теми, які досі залишаються неврегульованими.

Президент зазначив, що було проаналізовано ключові позиції сторін і окреслено рамки подальшої дипломатичної роботи. Українська сторона вже готується до нових тристоронніх переговорів, які мають відбутися найближчими днями.

Як повідомлялося, представники України, США та Росії провели тристоронні консультації в Абу-Дабі у п’ятницю та суботу.

Раніше учасник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров інформував, що до складу російської делегації входили представники воєнної розвідки та армії. З боку США в переговорах, окрім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл і генерал Алекс Гринкевич. Україну представляли керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як повідомляв ForUAРосія запропонувала Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької атомної електростанції — найбільшої АЕС у Європі, яка перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Автор: Богдан Моримух

