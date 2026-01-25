﻿
Енергетика

На переговорах Москва просувала ідею спільного використання ЗАЕС, - Politico

На переговорах Москва просувала ідею спільного використання ЗАЕС, - Politico

Росія запропонувала Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької атомної електростанції — найбільшої АЕС у Європі, яка перебуває під контролем російських окупаційних військ. Про це повідомляє Politico з посиланням на американських чиновників за підсумками дводенних переговорів, що відбулися в Абу-Дабі.

За словами співрозмовників видання, значна частина перемовин була присвячена економічним питанням, а також майбутньому Запорізької атомної електростанції. Йшлося, зокрема, про контроль над об’єктом і можливі формати його використання. Конкретних домовленостей сторони не досягли, однак обговорювалася ініціатива, яку підтримує Москва, — спільне використання Україною та Росією електроенергії, що виробляється ЗАЕС.

Американські посадовці наголошують, що запропонований підхід не означає врегулювання питання статусу станції і не супроводжувався жодними юридично зобов’язуючими рішеннями.

Запорізька атомна електростанція була захоплена російськими окупантами в березні 2022 року і відтоді залишається під окупацією. Україна, МАГАТЕ та західні партнери неодноразово заявляли, що будь-який контроль Росії над ЗАЕС є незаконним і становить серйозну загрозу ядерній безпеці. Станція не виробляє електроенергію у промислових обсягах, а її енергоблоки перебувають у режимі холодної зупинки.

Перемовини в Абу-Дабі відбулися за участи представників України, Росії та США й були зосереджені на пошуку обмежених домовленостей у сфері безпеки та економіки, зокрема щодо критичної інфраструктури. Раніше українська влада неодноразово заявляла, що єдиною прийнятною умовою відновлення нормальної роботи ЗАЕС є повне виведення російських військ і повернення станції під контроль України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАпереговоризаесрашистиАбу-Дабі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Абу-Дабі почалися тристоронні переговори України, США та Росії про мир
Полiтика 23.01.2026 19:45:34
В Абу-Дабі почалися тристоронні переговори України, США та Росії про мир
Читати
Конкуренція за кадри: президент хоче підвищити зарплати лікарям на 10-15% вище за східноєвропейські
Суспiльство 23.01.2026 19:40:42
Конкуренція за кадри: президент хоче підвищити зарплати лікарям на 10-15% вище за східноєвропейські
Читати
Після російських ударів тепло в Києві досі не відновили у 1200 будинках
Енергетика 23.01.2026 19:28:58
Після російських ударів тепло в Києві досі не відновили у 1200 будинках
Читати

Популярнi статтi