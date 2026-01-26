Європейці фінансують війну проти самих себе: Скотт Бессент розкритикував торговельну угоду ЄС та Індії

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із гострою критикою на адресу європейських партнерів через їхню економічну політику щодо Індії. За словами американського посадовця, дії Європи фактично нівелюють зусилля союзників із обмеження російських прибутків від продажу енергоресурсів.

Бессент наголосив, що Сполучені Штати пішли на значно більші жертви заради підтримки глобальної безпеки. Зокрема, Вашингтон запровадив 25% мита проти Індії за закупівлю російської нафти. Проте на тлі цих обмежень Європейський Союз рухається у зворотному напрямку.

«Європейці підписують торговельну угоду з Індією. Російська нафта надходить до Індії, там її переробляють, після чого рафіновані нафтопродукти купують європейці. Таким чином, європейці фінансують війну проти самих себе», — заявив міністр фінансів США.

Деталі угоди між ЄС та Індією

За даними агентства Reuters, сторони готуються до підписання масштабної угоди про вільну торгівлю, яка передбачає суттєві преференції для європейського бізнесу:

Зниження мит на авто: Індія запропонувала радикально зменшити податки на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) — зі 110% до 40% на першому етапі, з подальшим зниженням до 10%.

Умови квотування: Пільги діятимуть для автомобілів вартістю понад 15 тисяч євро. Початкова квота складе 200 тисяч машин на рік із можливістю перегляду.

Шанс для автопрому: Нові умови відкривають величезний індійський ринок для таких гігантів, як Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz та BMW. Наразі частка європейських брендів в Індії становить менше 4%.

Попри економічні вигоди для європейського автопрому, політична напруга між Вашингтоном та Брюсселем зростає. США вказують на «схему», за якою Індія стала головним хабом для перепродажу російської нафти до Європи в обхід санкційного тиску, що дозволяє Кремлю продовжувати фінансування бойових дій.