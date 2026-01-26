﻿
Чи можливий повний блекаут у Києві, пояснили енергетики

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що повне знеструмлення Києва можливе, проте для цього повинні зійтися багато факторів. "Можливо все", — коротко прокоментував він.

За словами Коваленка, росіяни мають ресурси та можуть атакувати статичну енергосистему. Водночас ризик повного знеструмлення залежить від таких чинників: ефективності протиповітряної оборони, погодних умов, точності та місць влучань.

Він також зазначив, що енергетики наразі відновлюють мережі значно швидше, кількість бригад суттєво збільшена, а досвід реагування на аварії значно покращився.

Після масованих атак на столицю кількість звернень громадян до компанії щодня сягала сотень тисяч. "Близько 20% звернень — це реальні аварії, де потрібен виїзд бригади. Через масштаб звернень швидко обробити всі заявки фізично неможливо", — пояснив Коваленко.

Експерт підкреслив, що, незважаючи на поточні атаки, столичні енергетики мають достатньо ресурсів і досвіду, щоб мінімізувати ризики тривалого знеструмлення.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві майже 6 тисяч будинків знову без опалення.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КиївблекаутСергій Коваленкознеструмлення Києва
