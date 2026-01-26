Україна увійшла до ТОП-20 найпотужніших армій світу

У 2026 році Україна посіла 20-те місце в глобальному рейтингу військової могутності серед 145 країн світу за версією аналітичного ресурсу Global Firepower. Рейтинг формують на основі понад 60 показників, враховуючи не лише чисельність армії та наявну техніку, а й економічний та демографічний потенціал держави.

Сильними сторонами України аналітики назвали розміри дієвої армії, чисельність солдатів і резервістів, наявність військової техніки та військово-морський потенціал. Окремо оцінювалися обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та рівень витрат на оборону.

Слабкі сторони країни включають відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів — авіаносців, фрегатів, корветів та есмінців — а також власних танкерів. Крім того, до мінусів зарахували великі обсяги споживання вугілля, нафти та газу.

Україна розташувалася поруч із Іспанією (18 місце), Єгиптом (19), Польщею (21) та Тайванем (22).

До першої десятки найпотужніших армій світу увійшли США, Росія, Китай, Індія, Південна Корея, Франція, Японія, Велика Британія, Туреччина та Італія.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна посіла 162 місце зі 163 можливих рейтингу миру 2025.