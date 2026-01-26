Зеленський озвучив ключову умову для визначення дати завершення війни

Надання Україні конкретних гарантій безпеки може створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Про це під час візиту до Литви заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, ключовим елементом для України залишаються двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Відповідний документ уже повністю підготовлений, і Київ очікує від партнерів визначення дати та місця його підписання. Президент уточнив, що після підписання документ буде передано на ратифікацію до Конгресу США та Верховної Ради України відповідно до досягнутих домовленостей.

Другим важливим компонентом системи безпеки Зеленський назвав європейські гарантії, зокрема в межах так званої Коаліції охочих, а також перспективу членства України в Європейському Союзі.

Окремо президент наголосив на значенні економічних гарантій безпеки та чітких термінів євроінтеграції. За його словами, Україна технічно буде готова до відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС у першому півріччі 2026 року, а повністю завершити цей процес — у 2027 році.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне зафіксувати конкретну дату завершення війни в міжнародному договорі, аби всі сторони, зокрема й держава-агресор, були зобов’язані виконувати досягнуті домовленості та не мали можливості блокувати мирний процес у майбутньому.

