Критика нерішучости Європи стає постійним мотивом у заявах Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед Європою стоїть вибір між двома моделями — свободою або залежністю. Про це він сказав під час виступу на церемонії вшанування пам’яти загиблих у Січневому повстанні у Вільнюсі.

За словами Зеленського, одна модель базується на повазі до людей, націй і культур, тоді як інша, що вкорінилася на Сході, століттями приходить до Європи з війнами та зневагою до фундаментальних цінностей.

Президент наголосив, що Європа не має альтернативи цьому вибору, а будь-яке зволікання має прямі наслідки. Як приклад він навів Білорусь, яка, за його словами, нині фактично існує як російське генерал-губернаторство, а її народ досі не здобув справжньої незалежности та належного захисту життя.

Зеленський також заявив, що Росія використовує територію Білорусі для шантажу Європи й світу, зокрема через демонстрацію та погрози застосування ракетного комплексу «Орєшнік». У зв’язку з цим він наголосив на важливості не втратити жоден із народів, які обрали шлях свободи.

Президент підкреслив, що відсутність належної підтримки білоруських протестів у 2020 році призвела до нинішніх безпекових загроз. За його словами, подібні помилки повторювалися і в минулому — під час Січневого повстання та інших виступів народів, які залишилися без міжнародної підтримки.

«Історія карає тих, хто залишається осторонь», — резюмував Зеленський.

Заяви президента України Володимира Зеленського з критикою нерішучості європейських країн останнім часом мають повторюваний характер і фактично стали одним із ключових мотивів його міжнародних виступів.

Подібні меседжі Зеленський озвучував раніше, зокрема під час промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де він закликав європейських лідерів діяти швидше й рішучіше у питаннях безпеки, оборонної підтримки України та стримування Росії. Тоді президент України заявляв, що затягування з рішеннями лише збільшує ризики для всієї Європи.

Водночас така публічна й жорстка риторика Зеленського не завжди знаходить однозначне сприйняття серед європейських партнерів. Зокрема, в Італії окремі політики та представники медіа після його попередніх заяв реагували критично, закидаючи українському президентові повчальний тон і наголошуючи на значних обсягах фінансової, військової та гуманітарної допомоги, яку Рим і Європейський Союз загалом надають Україні. Скажімо, коментуючи виступ президента України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні дорікнув йому у невдячності за підтримку з боку ЄС.

На цьому тлі в європейських столицях неодноразово звучали заклики до збереження балансу між публічним тиском і дипломатичною взаємодією, аби уникнути зростання напруження у відносинах між Києвом та окремими країнами ЄС на тлі внутрішніх політичних дебатів щодо подальшої підтримки України.