У Києві чиновник РДА та його спільник продавали «відстрочку» від війни за $15–20 тисяч

Правоохоронці ліквідували ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації, яка підривала безпеку країни в умовах війни.

У Києві затримали першого заступника голови однієї з районних державних адміністрацій столиці, причетного до оборудки, повідомила СБУ. Підозрюваний фіктивно «зараховував» клієнтів до військових частин ЗСУ за підробленими документами, а згодом організовував їхнє списання з військового обліку під вигаданими медичними діагнозами.

За даними ЗМІ, йдеться про першого заступника голови Солом’янської РДА Олександра Смика.

Слідство встановило, що для організації схеми посадовець використовував власні зв’язки в районному територіальному центрі комплектування (ТЦК) та залучив спільника для підготовки фальшивих документів. Вартість «послуг» становила від 15 до 20 тисяч доларів із одного клієнта.

Під час обшуків у затриманих правоохоронці виявили підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.

Слідчі СБУ повідомили чиновнику та його спільнику про підозру за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу — організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.