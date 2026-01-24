Крадії нафти на Сумщині завдали мільйонних збитків державі, загрожуючи її обороноздатності

У Сумській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка систематично здійснювала незаконні «врізки» у нафтопровід та щотижня зливала майже 10 кубічних метрів нафти. Ця продукція була критично необхідною для потреб оборони держави, тож дії ділків підривали безпеку України в умовах війни.

За даними Національної поліції, учасники групи завдали збитків на мільйони гривень. Для організації крадіжок вони облаштували базу для зливу та зберігання нафти у місті Ромни, а також окрему базу збуту викраденої продукції на території Чернігівщини.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків та задокументували спробу підкупу одного з високопосадовців поліції — ділки пропонували 280 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності.

Двоє фігурантів уже повідомлені про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: крадіжка в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185) та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває, вживаються заходи щодо інших учасників злочинної схеми.