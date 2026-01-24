﻿
Надзвичайні події

Масований удар по енергетиці залишив Чернігів без електропостачання

Унаслідок масованого російського обстрілу енергетичної інфраструктури в ніч на 24 січня майже весь Чернігів залишився без електропостачання.

Про це повідомила Чернігівська міська рада.

За даними влади, внаслідок атаки пошкоджене відповідне обладнання, що спричинило масштабне знеструмлення міста.

Об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет повітряного та наземного базування, а також ударних безпілотників. Повітряні сили повідомили про 396 зафіксованих засобів повітряного нападу.

 Автор: Богдан Моримух

