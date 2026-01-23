Мобільність та швидкість: фонд «МІЛА» підсилює ЗСУ транспортом від міжнародних партнерів

Благодійний фонд «МІЛА», очолюваний Олексієм Юренком, отримав чергову партію автомобілів від європейських партнерів. Ця техніка призначена для підрозділів, які щодня тримають оборону на передових позиціях. Наразі волонтери готують машини до відправки безпосередньо в зону бойових дій.

Кожен такий автомобіль — це не просто засіб пересування, а критично важлива мобільність, можливість швидкої евакуації та, зрештою, врятовані життя наших захисників.

Визнання волонтерського внеску

Ефективність роботи фонду була відзначена на високому рівні. До Дня Соборності України засновника фонду Олексія Юренка нагородили відзнакою командира 12-го армійського корпусу. Нагороду вручив бригадний генерал Павло Процюк.

Олексій Юренко отримав відзнаку за вагомий особистий внесок у справу захисту Батьківщини, постійну підтримку Збройних Сил України та небайдужість до потреб військових.

«Ця відзнака — результат нашої спільної роботи та реальної допомоги, яку ми щодня спрямовуємо на фронт», — зазначив Олексій Юренко.

Не лише колеса, а й «очі» в небі

Нагадаємо, що співпраця фонду з 12-м армійським корпусом є тривалою та результативною. Напередодні Нового року БФ «Міла» передав підрозділам цього корпусу 30 FPV-дронів. Ця техніка вже успішно працює на передовій, допомагаючи нашим воїнам ефективно виявляти та знищувати ворога.

Системна робота фонду триває. Об’єднуючи зусилля з міжнародними партнерами, БФ «МІЛА» забезпечує армію тим, що необхідно тут і зараз.