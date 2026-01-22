Каллас пропонує Європі готуватися до різних сценаріїв у відносинах із США

Висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Європа має підготуватися до різних сценаріїв розвитку відносин зі Сполученими Штатами на тлі зростаючої непередбачуваности американської політики.

Про це вона сказала, прибувши на позачергове засідання Європейської ради в Брюсселі. За словами Каллас, нещодавні заяви президента США Дональда Трампа викликали певне полегшення, однак водночас підтвердили, що трансатлантичні відносини стають дедалі менш прогнозованими.

«Протягом цього року ми побачили надзвичайну непередбачуваність: одного дня — одне рішення, наступного — інше, і все може знову змінитися. Саме тому нам необхідно мати плани на різні сценарії», — зазначила вона.

Каллас констатувала, що за останній тиждень трансатлантичні відносини зазнали відчутного удару, однак наголосила, що Європа не має наміру відмовлятися від десятиліть партнерства зі США. За її словами, європейська сторона готова працювати над збереженням і відновленням співпраці, яка тривала понад 80 років.

Водночас Висока представниця закликала європейських лідерів зосередитися на ключовій проблемі — війні Росії проти України. Вона підкреслила, що попри численні дипломатичні зусилля, процес пошуку миру був однобоким, оскільки Росія не зробила жодних поступок і, навпаки, посилила атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру в умовах суворої зими.

«Будь-які розбіжності між союзниками, такими як Європа і Сполучені Штати, грають на руку нашим супротивникам, які лише спостерігають і отримують з цього вигоду», — наголосила Каллас.