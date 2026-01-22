﻿
Енергетика

Шмигаль закликав не зриватися на енергетиків на тлі важкої ситуації зі світлом

Президент України, перший віцепрем’єр та міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що нині найскладніша ситуація в енергосистемі склалася в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Про це він повідомив увечері в четверг у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, цей день став найважчим для української енергосистеми після масштабного блекауту в листопаді 2022 року. Причиною є сукупність факторів, пов’язаних із постійними російськими обстрілами, зокрема пошкодження генерувального обладнання, зруйновані розподільчі мережі та трансформатори, а також безперервні атаки по всій енергомережі країни.

Міністр наголосив, що ситуація залишається надзвичайно важкою, тому енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. Для збереження цілісності енергосистеми НЕК «Укренерго» ввела спеціальні графіки аварійних відключень.

У четвер над відновленням теплопостачання в Києві працювали 165 аварійних бригад, ще 83 заступили на нічну зміну. Роботу, за словами Шмигаля, суттєво ускладнюють безпекові умови — цього вечора в столиці пролунала двотисячна повітряна тривога від початку воєнного стану.

Шмигаль також звернувся до громадян із закликом утримуватися від агресії щодо ремонтних бригад. Він підкреслив, що енергетики працюють цілодобово, у холоді та на межі можливостей, і роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла і тепла.

Окремо міністр застеріг від поширення фейків і маніпуляцій та закликав довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

енергетикаДенис Шмигаль
