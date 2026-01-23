Зеленський не зміг домовитися з Трампом з ключових питань

Під час зустрічі у Давосі президент України Володимир Зеленський не досяг домовленостей із президентом США Дональдом Трампом щодо післявоєнних гарантій безпеки для України та питань економічного відновлення країни, повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, сторони не змогли завершити підготовку документів, які українські та американські посадовці погоджували напередодні саміту. У результаті офіційні угоди чи меморандуми підписані не були.

Зустріч тривала близько години, після чого Трамп залишив форум без будь-яких конкретних домовленостей. Це стало певною невдачею для української сторони, яка прагнула отримати чітку та публічну підтримку США у питаннях безпеки, відновлення та економічного партнерства після війни.

Видання наголошує, що переговори проходили на фоні посиленої уваги міжнародних партнерів до планів України щодо відбудови економіки та забезпечення довгострокових гарантій безпеки, зважаючи на триваючу агресію Росії.

Джерела Financial Times також зазначають, що підготовка документів тривала кілька днів, але через розбіжності у підходах сторін їх так і не вдалося погодити. Українська делегація розраховувала на те, що зустріч стане платформою для конкретних рішень щодо стратегічної підтримки США та створення механізмів фінансової допомоги.

Попри відсутність підписаних угод, представники обох сторін відзначали важливість проведеного діалогу і домовленість продовжити обговорення ключових питань на наступних двосторонніх зустрічах.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський у Давосі дорікав Європі за нездатність до реального захисту.