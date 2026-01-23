Погода 23 січня: послаблення морозів та невеликий сніг

Сьогодні в Україні почнеться поступове послаблення морозів через зміну синоптичної ситуації. Атмосферний тиск продовжить знижуватися, а холодне сухе повітря арктичного походження відступатиме з північного сходу. Натомість на територію країни поширюватиметься більш тепле та вологе повітря з районів Чорного моря та Балкан. Це зумовить переважно хмарну погоду, у більшості областей очікується невеликий сніг. Вітер східний, 5–10 м/с, повідомили синоптики.

Найхолодніше буде на північному сході країни: температура повітря становитиме 5–10° морозу. На решті території – 2–7° морозу. На півдні, Закарпатті та Прикарпатті температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та області - хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер східний, 5–10 м/с. У столиці температура повітря становитиме 5–7° морозу. В області – 2–7° морозу.

