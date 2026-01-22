Зеленський у Давосі дорікав Європі за нездатність до реального захисту

Президент України Володимир Зеленський виступив на 56-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, наголосивши, що Європа «має знати, як захищатися». Виступ транслював Офіс президента.

«Торік тут, у Давосі, я завершив промову словами: „Європа повинна знати, як себе захистити“. Рік минув, і нічого не змінилося. Я досі повторюю ті самі слова», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Європі потрібні об’єднані та боєздатні збройні сили, здатні реально захистити континент, а не лише покладатися на віру в НАТО.

«Європа має знати, як себе захистити. І якщо ви відправляєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, який це меседж? Путіну, Китаю чи навіть вашому союзнику Данії? Найважливіше — що це сигналізує вашим найближчим партнерам», — зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна має відповідний досвід і могла б допомогти протидіяти російським бойовим кораблям навколо Гренландії, якби країна була в НАТО.

Окремо Зеленський звернувся до європейських лідерів щодо санкцій проти РФ, наголосивши на необхідності більшого тиску на агресора: «Якщо Європу не вважатимуть глобальною силою, якщо її дії не лякатимуть поганих гравців, вона завжди буде реагувати на нові загрози та атаки, а не запобігати їм».

Президент виступив на форумі після особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. «Сьогодні ми зустрілися з Трампом, і наші команди працюють майже щодня. Документи для завершення війни майже готові, і це справді важливо», — заявив Зеленський.