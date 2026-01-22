Пів атомного реактора вдома: потужність зарядних станцій українців сягнула 0,5 ГВт

Загальна потужність зарядних станцій, які українці придбали для використання у власних домівках, уже досягла близько пів гігавата. Йдеться саме про стаціонарні зарядні станції, а не павербанки.

Про це в інтерв’ю «Еспресо» повідомив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, за сукупною потужністю домашні зарядні станції фактично дорівнюють половині атомного енергоблоку. Такі оцінки базуються на дослідженні, проведеному спільно з постачальниками обладнання для систем резервного живлення.

Паралельно в Україні активно розвивається комерційний сегмент систем накопичення електричної енергії. У 2025 році новий імпульс отримав ринок промислових акумуляторів після запуску «Укренерго» аукціонів на надання допоміжних послуг для балансування енергосистеми та регулювання частоти.

За минулий рік в експлуатацію було введено 282 МВт промислових накопичувачів електроенергії. Основні обсяги зосереджені у Львівській, Київській (без Києва), Дніпропетровській та частково Чернігівській областях. Найбільшу частку — близько 200 МВт — становлять проєкти компанії ДТЕК, розміщені в різних регіонах країни.

Очікується, що у 2026 році сумарна потужність промислових систем накопичення енергії в Україні зросте приблизно до 600 МВт. Як пояснив експерт, ці об’єкти інтегровані в об’єднану енергосистему та відіграють важливу роль у її балансуванні.

Ігнатьєв зазначив, що накопичувачі особливо ефективні в умовах профіциту генерації, коли через пошкодження підстанцій «Укренерго» та мереж обленерго електроенергію не завжди можливо передати споживачам. У таких випадках системи накопичують електроенергію в нічні або денні години з низьким навантаженням і повертають її в мережу в пікові ранкові та вечірні періоди.

Крім того, великі торговельні мережі, логістичні центри та поштові оператори, які встановлюють сонячні електростанції на дахах своїх об’єктів, дедалі частіше одразу інтегрують системи накопичення енергії. Це дозволяє їм мати стабільне електропостачання не лише вдень, а й у години пікового навантаження.

Раніше повідомлялося, що вранці 22 січня через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України продовжували застосовувати аварійні відключення електроенергії.