Українські військові вдарили по нафтовому терміналу в Краснодарському краї

Сили оборони України вночі у четвер, 22 січня, уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у населеному пункті Волна Краснодарського краю Російської Федерації, а також низку військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, у Краснодарському краї зафіксовано влучання в нафтовий термінал, який використовується для забезпечення російських окупаційних військ. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Крім того, підтверджено ураження низки об’єктів протиповітряної оборони противника на тимчасово окупованій території Криму. Йдеться про радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ» в районі Лібкнехтівки, РЛС 55Ж6 «Небо-У» поблизу Євпаторії та РЛС 55Ж6М «Небо-М» в районі Русаківки.

Також уночі Сили оборони уразили склад зберігання безпілотників у Новогригорівці на тимчасово захопленій території Херсонської області, командно-спостережний пункт і місце зосередження живої сили противника в Селидовому на Донеччині.

Окремо у Генштабі уточнили результати удару по складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення РФ у Дебальцевому. Підтверджено пряме влучання та масштабну детонацію.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 19 січня Сили оборони України уразили склад безпілотників російської армії на тимчасово окупованій Луганщині, а також пошкодили нафтопереробний завод у Туапсе та нафтобазу в Білгородській області.