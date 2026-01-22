Якщо Україна переживе цю зиму, перевага буде на її боці - Келлог

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що якщо Україна витримає цю зиму, стратегічна перевага у війні перейде до неї, а не до Росії. Келлог висловив впевненість, що Росія не зможе виграти війну в Україні. За його словами, очільник Кремля Владімір Путін усвідомлює великі втрати своєї армії та шукає спосіб «гідно вийти з цієї ситуації».

"Я розумію, що це важка зима. Я знаю, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе січень і лютий і ми дійдемо до березня–квітня, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", — наголосив Келлог.

Він додав, що Путін психологічно застряг у ситуації, бо відмовитися від війни означало б визнати власний провал. "Якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, — провал", — підсумував колишній спецпосланець.

