Енергетики вводять жорсткий режим подачі світла у Києві

В Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії, але фахівці розробили технічні рішення, які дозволять перейти до жорстких, але прогнозованих графіків. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, цей режим запрацює вже найближчими днями.

"Над відновленням світла та тепла протягом дня працювало 160 бригад. У нічний час на місцях задіяно 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", — зазначив міністр.

Щодо опалення, у Києві частково стабілізували роботу теплогенерації. Без опалення наразі залишається 3261 будинок. "Протягом сьогоднішнього дня плануємо подати тепло у якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять усе можливе. На критичних точках міста задіяно 124 генератори, а також розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях", — додав Шмигаль.

Роботи з відновлення теплогенерації та стабілізації подачі електроенергії тривають.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.