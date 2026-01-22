Погода 22 січня: подекуди сніжитиме, до +1

В Україні починає поступово руйнуватися антициклон, і погода сьогодні стане більш мінливою. На півдні та в центрі країни очікується потепління, а на півночі ще збережуться морози. Місцями пройдуть перші опади, а вітер посилиться, повідомили синоптики.

У західних областях — хмарно з проясненнями. Опадів переважно не очікується, однак у Тернополі, Хмельницькому та Рівному можливий невеликий сніг. Вітер - південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря -8…+2°.

На півночі країни — хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря -9…-5°.

У центральних регіонах — хмарно з проясненнями, без опадів, лише у Вінниці можливий невеликий сніг. Вітер -південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря -8…-3°.

На сході — хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер - східний, 5–10 м/с. Температура повітря -9…-3°.

На півдні — хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер - східний, 5–10 м/с. Температура вночі -3…-7°, удень -1…+1°.

У Києві та області — хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер - південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря -7…-5°.

