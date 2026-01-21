ДПСУ попередила про ймовірну чергову антиукраїнську акцію польських фермерів

Державна прикордонна служба України попередила про можливий страйк польських фермерів перед пунктом пропуску Долгобичув — Угринів, який запланований на 23 січня. Про це йдеться в повідомленні ДПСУ з посиланням на інформацію польської сторони.

За наявними даними, блокування автошляху, що веде до пункту пропуску з польського боку, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом. Водночас сільгоспвиробники сусідньої країни анонсували проведення акції протесту протягом усього дня.

У Держприкордонслужбі закликали громадян зважати на ці обставини та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.

Втім, у ДПСУ також зазначили, що наразі офіційного підтвердження від польської сторони щодо можливого обмеження руху в напрямку пункту пропуску «Долгобичув» на польсько-українському кордоні 23 січня не надходило.

Раніше, 9 січня, польські фермери проводили акцію протесту у Варшаві проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і південноамериканським об’єднанням МЕРКОСУР. Попри це, 10 січня країни ЄС затвердили зазначену торговельну угоду, яка викликала масові протести аграріїв у низці держав Євросоюзу.

МЕРКОСУР є найбільшим інтеграційним об’єднанням Південної Америки, до якого входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Членство Венесуели в блоці було призупинене у 2016 році. Загальна чисельність населення країн МЕРКОСУР перевищує 295 мільйонів осіб, а територія становить близько 14,8 млн квадратних кілометрів.

Угода між ЄС і МЕРКОСУР уже ставала приводом для протестних акцій фермерів у країнах Європи, зокрема у Франції, а також для відновлення блокування українського кордону 23–24 листопада 2024 року.

Польські фермери та представники харчової промисловості висловлюють занепокоєння наслідками угоди, оскільки вона може посилити конкуренцію з боку південноамериканських виробників. За підрахунками, торговельний дефіцит Польщі з країнами МЕРКОСУР у харчовому секторі станом на листопад 2024 року становив близько 1,7 млрд євро, і нова угода, на їхню думку, може ще більше його збільшити.

Протягом 2024–2025 років польські фермери кілька разів блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, вдаючись до радикальних акцій, зокрема вивалюючи українське зерно на землю та перекриваючи рух вантажівок. Основна причина протестів – аграрії Польщі виступали проти надмірного імпорту сільгосппродукції, зокрема зерна з України, яке, на їхню думку, занижує ціни на внутрішньому ринку та підриває доходи місцевих виробників.

Такі дії блокували логістику, затримували транзит українських вантажів та створювали проблеми для прикордонної інфраструктури обох країн. Найгучніші акції відбулися 23–24 листопада 2024 року та у 2025 році, коли фермери прямо залишали зерно на дорогах і пункті пропуску, демонструючи свій протест проти економічної політики ЄС та польського уряду щодо аграрного сектору.