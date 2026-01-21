Коломойського не доставили на засідання ТСК через нібито загрозу його життю

У середу, 21 січня, олігарха Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою, мали доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Однак його на засідання не доставили.

Про це повідомив голова ТСК, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гончаренка, Шевченківський районний суд надав дозвіл на доставлення Коломойського до Верховної Ради. Спочатку членам комісії пояснили, що його не привезуть через нібито термінові процесуальні дії в Національному антикорупційному бюро. Згодом Служба безпеки України надала офіційне пояснення причин.

У повідомленні СБУ зазначається, що оперативний підрозділ отримав інформацію про підготовку невстановленими особами посягання на життя та здоров’я Ігоря Коломойського під час його доставки до сесійного залу Київської міської ради.

У зв’язку з цим у ТСК розглядають можливість проведення засідання безпосередньо в СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку.

Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві, заволодінні коштами «Приватбанку», а також в організації замовного вбивства. Йому оголошено кілька підозр за різними епізодами.

Зокрема, 2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили йому про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн незаконних доходів через «Приватбанк» у 2013–2020 роках. 7 вересня 2023 року детективи НАБУ оголосили підозру Коломойському та ще п’ятьом особам у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів банку, однак Апеляційна палата ВАКС закрила провадження через сплив строків досудового розслідування. САП оскаржила це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями, за версією слідства, у незаконному заволодінні 5,8 млрд грн у 2013–2014 роках через створене злочинне угруповання. У травні 2024 року йому також оголосили підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році в Феодосії.