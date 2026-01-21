Офіцер систематично катував підлеглих солдатів на Сумщині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира одного з батальйонів, який дислокувався на Сумщині.

Обвинувальний акт було направлено до суду, повідомляє ДБР.



Офіцер систематично знущався з підлеглих та застосовував до них жорстоке насильство.



Протиправні дії розпочалися після того, як двоє військовослужбовців записали на мобільний телефон розмову з командиром, під час якої той погрожував їм розстрілом у разі відмови виконувати його вказівки. Згодом один із солдатів оприлюднив цей запис у соціальній мережі.



Після публікації відео заступник командира батальйону почав цілеспрямовано переслідувати авторів запису. Щоб змусити їх видалити відео та публічно вибачитися, він вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет і здійснив п’ять пострілів — під ноги та над головами військових, імітуючи розстріл.



Після цього офіцер жорстоко побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові та тулубу. Внаслідок побиття в одного з потерпілих розірвався меніск, а сам шолом деформувався.



Оскільки відео з мережі не видалили, обвинувачений ще більше загострив тиск. Він наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон, а згодом прицільно вистрілив у стопу одного з потерпілих. Після цього офіцер дав вказівку оформити поранення як нібито самоскалічення.



Слідство встановило ще один епізод насильства. Маючи робочий конфлікт з іншим заступником командира батальйону, перед службовою нарадою обвинувачений вдарив його в голову, спричинивши тілесні ушкодження.



Офіцеру інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Фото: ГБР.

