Європейські чиновники пожертвували Україною заради Гренландії

Суперечки навколо Гренландії завадили використанню Всесвітнього економічного форуму у Давосі для досягнення домовленостей між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та відновлення України. Підписання «плану процвітання» було скасоване, повідомив український чиновник на умовах анонімності виданню Axios.

За даними видання, союзники США очікували, що угоду щодо відновлення України оголосить президент США Дональд Трамп під час форуму. Проте європейські чиновники були змушені зосередитися на кризі навколо Гренландії, що створює загрозу для існування НАТО.

«Європейські чиновники мусили змінити свої тези щодо України та підготувати нові про Гренландію. План підписання лідерами "плану процвітання" було скасовано», — йдеться у матеріалі. Американський чиновник додав, що конкретна дата підписання угоди не була встановлена і план ще потребує доопрацювання.

Водночас Трамп все ще планує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, проте американський чиновник зазначив, що проривів у цих переговорах наразі не очікується.

