Росія системно перетворює Маріуполь на велику військову базу, – Центр вивчення окупації

Окупований Маріуполь Росія системно перетворює на велику військову базу та логістичний хаб для ведення війни проти України. Місто фактично використовується як полігон для підготовки штурмових підрозділів, база для перекидання техніки й боєприпасів, а також як порт для військових і напівлегальних вантажних операцій.

Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, російські війська продовжують нарощувати військову присутність у Маріуполі.

"Маріуполь повністю перетворений на величезну військову базу, і росіяни продовжують цю мілітаризацію. Вони переміщують дуже велику кількість військових підрозділів, які до того перебували на території Ростовської області, безпосередньо в Маріуполь", — пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що змінився й характер підготовки військ: замість танкових та артилерійських полігонів росіяни масово створюють стрілецькі й штурмові майданчики для тренування піхоти.

"Сьогодні кількість стрілецьких і штурмових полігонів, де готують штурмовиків, навколо Маріуполя зростає. Чому так відбувається? По-перше, це логістично зручно, бо ближче до лінії фронту. Мається на увазі — готувати новоконтрактників безпосередньо тут. По-друге, це більша безпека для самої російської території", — пояснив Андрющенко.

Він підкреслив, що Росія фактично убезпечує свої населені пункти в Ростовській області, переміщуючи пункти постійної дислокації на окуповану Донеччину, де життя місцевого населення не має для агресора жодного значення.

Окрему роль у військовій логістиці окупантів відіграє Маріупольський порт, який дедалі активніше використовується не лише для вивезення викрадених ресурсів, а й для завезення боєприпасів.

"Ми вже фіксуємо непоодинокі випадки завезення, зокрема боєкомплектів, із використанням морського транспорту. І в планах росіян на цей рік — добудувати військову базу на одному з причалів порту та заводити ракетні катери безпосередньо в акваторію Азовського моря", — зазначив радник мера.

За словами Андрющенка, попри замерзання Азовського моря, у січні росіяни встигли вивести з порту кілька суден, принаймні одне з яких завозило військові вантажі. Також у планах окупантів — будівництво повноцінної військово-морської бази.

Крім того, окупанти намагаються легітимізувати роботу порту через відкриття митних постів. Це дозволить використовувати "тіньовий флот" під різними прапорами — зокрема залучаючи судна з Ірану або маніпулюючи прапорами для заходу в Туреччину чи Єгипет — без заходу в російські порти для оформлення документів.

"Судна будуть російські, але оперативно змінюватимуть прапори, під якими виходять, щоб легалізувати те, що вивозиться з порту", — пояснив він.