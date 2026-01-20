Зеленський пояснив, чому він залишився в Києві, а не поїхав до Давоса

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після останнього обстрілу військ РФ не поїхав у Давос, де триває Всесвітній економічний форум (ВЕФ), а залишається у Києві, аби координувати роботу всіх служб, задіяних у ліквідації наслідків атаки. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у вівторок, 20 січня, інформує DW.

"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з енергетичним штабом, онлайн та офлайн зустрічі. Оце найголовніший зараз пріоритет. Безумовно я обираю Україну в даному випадку, а не економічний форум", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що ситуація може змінитися "кожну хвилину", зокрема якщо команда, яка нині перебуває у Давосі, досягне успіхів у фіналізації документів, що стосуються реалізації "плану процвітання" України або гарантій безпеки. Нині, як заявив Зеленський, "лишається остання миля", щоб завершити ці документи.

"Якщо документи будуть готові - буде у нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть енергетичні пакети або навіть зустрічі і рішення по додатковим (засобам. - Ред.) ППО - безумовно, я буду їхати. Але поки що у мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби. Хоча сигнали з Давосу від команди йдуть про те, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України. Подивимося. Поки що я на місці", - заявив він.

Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 19 січня та триватиме до 23 січня.

Раніше видання Politico повідомило, що зустріч Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, яка очікувалася 22 січня на полях ВЕФ, наразі не запланована. Видання посилається на слова експерта з питань зовнішньої політики від Республіканської партії, який заявив, що Зеленський хоче особистої зустрічі, а небажання її проводити походить з Білого дому.

"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають затрати, і що, якщо він сам з ним не спілкується, то це зроблять інші", - сказав співрозмовник видання.