23 години на добу в одиночці: як у Німеччині поводяться з громадянином України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про грубі порушення прав громадянина України Сергія Кузнєцова, якого утримують під вартою в Німеччині у справі про підрив газопроводів «Північний потік». Омбудсмен анонсував офіційне звернення до органів влади ФРН і вимогу негайно припинити практику, що може мати ознаки катування.

Про це Лубінець повідомив у Telegram, посилаючись на інформацію від дружини затриманого, яка нещодавно відвідала його в німецькому СІЗО.

За словами омбудсмена, з листопада Кузнєцов не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри судовий дозвіл на контакти. Адміністрація слідчого ізолятора пояснює це «технічними причинами». Крім того, затриманому не видають зимове взуття, яке було офіційно передане і зберігається на складі, а питання харчування досі не вирішене з урахуванням його потреб.

Лубінець також повідомив, що українця утримують у секції для «особливо небезпечних», фактично в режимі повної ізоляції — 23 години на добу в одиночній камері. Побачення з дружиною дозволені лише раз на місяць, а можливості спілкування та доступу до базових умов суттєво обмежені.

За його словами, в інших секціях установи подібного режиму немає, що може свідчити про вибірковий тиск.

«Такий формат утримання має ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно може бути кваліфікований як форма катування, що є неприпустимим відповідно до міжнародних стандартів», — наголосив омбудсмен.

Лубінець заявив, що готує офіційні звернення до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини з вимогою негайно усунути виявлені порушення. Він також наполягає на особистому моніторинговому візиті до місця утримання Кузнєцова та конфіденційній розмові з ним.

«Я вимагаю безперешкодного доступу до нашого громадянина і приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань», — підкреслив Лубінець.

Омбудсмен запевнив, що Україна не залишить свого громадянина наодинці з цією ситуацією.

Кузнєцов був екстрадований до Німеччини після рішення Верховного суду Італії, який у листопаді відхилив його апеляцію. Сам він заперечує будь-яку причетність до диверсій на російських газогонах. Німецькі прокурори звинувачують його у змові, антиконституційній диверсії та знищенні критичної інфраструктури.

Німеччина є однією з ключових держав, які роками співпрацювали з Росією в енергетичній сфері. За оцінками міжнародних аналітичних центрів, починаючи з 2014 року Берлін спрямував понад 100 млрд євро на закупівлю російських енергоносіїв, фактично фінансуючи війну РФ проти України.

Саме в межах цієї співпраці були реалізовані проєкти «Північний потік» і «Північний потік-2», які Україна та низка країн Східної Європи роками називали геополітичною зброєю Кремля. На цьому тлі справа українця, якого утримують у жорстких умовах у ФРН, викликає особливий резонанс.