У Німеччині запустили перше спільне підприємство з виробництва дронів для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відвідав перше німецько-українське спільне підприємство з виробництва дронів для української армії та прийняв перший спільно виготовлений ударний безпілотник.

«Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська», – повідомив президент у телеграмі.

За його словами, до кінця року планується відкриття ще десяти спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Зеленський подякував канцлеру Фрідріх Мерц, уряду Німеччини, міністру оборони Борис Пісторіус та німецькому народові за підтримку. «Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя», – зазначив він.

У Міністерство оборони Німеччини заявили, що спільне підприємство вже демонструє результат. До кінця року Україна отримає до 10 тисяч дронів у межах проєкту. Водночас Німеччина розширює власні виробничі потужності та переймає досвід, здобутий на полі бою.

Як повідомила пресслужба української компанії Frontline Robotics, перший прийнятий президентом дрон «Лінза 3.0» розроблений компанією та виготовлений першим українсько-німецьким оборонним підприємством Quantum Frontline Industries (QFI). Зеленський відвідав його разом із Пісторіусом.

Міністр оборони Німеччини подякував за реалізацію проєкту у стислі терміни та зазначив, що сторони враховують бойовий досвід і впроваджують інновації.

Виконавчий директор QFI Маттіас Лена повідомив, що підприємство розпочало виробництво лише через два місяці після оголошення про створення. За його словами, це перший подібний проєкт, але не останній, і компанія підтримує Збройні сили України.

Головний директор із розвитку бізнесу Frontline Robotics Микита Рожков наголосив, що «Linza 3.0» створено на основі фронтового досвіду і він уже допомагає українським військовим діяти ефективніше.

«Лінза 3.0» — нова модель дрона-бомбера, який перебуває на озброєнні понад 60 підрозділів Сил оборони України. Безпілотник оснащений модулем візуально-інерційної навігації на базі штучного інтелекту, має 12-дюймовий корпус, здатен нести до 4 кг корисного навантаження на відстань до 15 км і перебувати в повітрі до 60 хвилин.