Ніхто не порушував питання відправки українських військ до Гренландії, але для Зеленського є привід нагадати про НАТО

Україна не планує направляти своїх військових до Гренландії з огляду на повномасштабну війну з Росією, відсутність відповідного запиту від Данії, а також через те, що Україна не є членом НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з представниками ЗМІ.

Глава держави наголосив, що питання військових ресурсів для України є надзвичайно чутливим, особливо в умовах повномасштабних бойових дій.

«Що стосується наших військових – ви знаєте, у нас війна, всі наші військові на фронті. У нас із Метте Фредеріксен дуже хороші відносини, але з таким питанням вона до мене не зверталася», – зазначив Зеленський.

Президент також додав, що відсутність подібних ініціатив є цілком зрозумілою, зважаючи на те, що Україна не входить до Північноатлантичного альянсу.

«Думаю, всі розуміють: Україна не в НАТО, нас не беруть у НАТО», – сказав він.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп раніше припустив, що розміщення європейських військових на території Гренландії може розцінюватися як провокація проти нього.

Водночас Трамп закликав європейські країни зосередити увагу на російсько-українській війні, а не на питанні Гренландії.