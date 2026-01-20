Вибори в Україні: голова ЦВК пояснив, як голосуватимуть біженці та військові

Голова Центральної виборчої комісії заявив, що проведення виборів в Україні з використанням онлайн-голосування або голосування поштою наразі не розглядається. Основна причина — високі ризики зовнішнього втручання та загрози безпеці виборчого процесу в умовах війни.

Водночас у ЦВК окреслили ключові підходи до забезпечення виборчих прав громадян:

Окуповані території. Проведення голосування на тимчасово окупованих територіях є неможливим. Водночас держава гарантуватиме виборчі права громадянам, які зможуть прибути на підконтрольну Україні територію та проголосувати там.

Українські біженці за кордоном. Для громадян України, які перебувають у країнах Європи, розглядається можливість відкриття додаткових виборчих дільниць поблизу дипломатичних установ. У ЦВК визнають, що наявних дільниць у посольствах і консульствах буде недостатньо для всіх виборців.

Військовослужбовці. Для організації голосування військових Україна може використати досвід виборів 2019 року, коли тисячі військовослужбовців голосували безпосередньо в зоні АТО із дотриманням виборчих процедур.

Оновлення виборчих даних. Із січня виборці знову отримали можливість оновлювати свої персональні дані онлайн. Цю функцію було призупинено у 2022 році з міркувань безпеки.

У ЦВК наголошують, що будь-які рішення щодо формату та механізмів голосування ухвалюватимуться з пріоритетом безпеки та захисту виборчого процесу від зовнішніх впливів.