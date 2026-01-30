Вигівський засудив спроби героїзації нападника, який убив чотирьох поліціянтів

Голова Національної поліції Іван Вигівський детально описав обставини загибелі чотирьох правоохоронців у Черкаській області, наголосивши, що дії нападника були свідомими, продуманими та жорстокими. В інтерв’ю Цензор.нет він підкреслив, що це не було спонтанною реакцією чи самозахистом.

За його словами, спецпризначенці прибули до підозрюваного у тяжкому злочині для проведення обшуку. З огляду на те, що чоловік був ветераном війни, правоохоронці намагалися діяти максимально обережно та вести перемовини. Однак підозрюваний забарикадувався у будинку, а згодом непомітно залишив його та облаштував засідку в лісосмузі біля дороги.

Першими під обстріл потрапили поліційні офіцери громади, які їхали у службових справах. Нападник розстріляв автомобіль майже впритул: один поліціянт загинув, інший був поранений. За словами Вигівського, стрілець підійшов до пораненого, щоб добити його, однак, упізнавши, залишив живим і повернувся у засідку.

Згодом на місце прибули спецпризначенці, яких нападник зустрів прицільним вогнем із прихованої позиції. Очільник Нацполіції заявив, що стрілець добивав поранених правоохоронців. У ході спецоперації його було ліквідовано.

Вигівський також різко розкритикував спроби виправдовувати чи героїзувати нападника у соцмережах, наголосивши, що бойовий досвід не може бути виправданням умисних убивств.

Трагедія сталася 27 січня. Під час слідчих дій загинули майор Сергій Сафронов, майор Олександр Флорінський, старший лейтенант Денис Половинка та майор Володимир Бойко. Ще один правоохоронець дістав поранення. Нападником був 59-річний колишній військовослужбовець, який, за даними поліції, заздалегідь підготувався до збройного нападу. Мотиви його дій з’ясовуються.