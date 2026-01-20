Гривня трохи зміцнилася після рекордного падіння

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на 20 січня на рівні 43,2678 грн/$. Напередодні, 19 січня, курс долара досяг історичного мінімуму — 43,4130 грн/$.

Курс гривні до євро також піднявся на 13 копійок — до 50,3031 грн/€. Для порівняння, 13 січня він оновив історичний мінімум — 50,5264 грн/€.

Попри тимчасове зміцнення, експерти нагадують про волатильність курсу на тлі економічної нестабільності та зовнішніх факторів.

