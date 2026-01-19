Прикордонник, який за 5 тис. доларів обіцяв службу в тилу, піде під суд – ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо прикордонника, який за гроші обіцяв громадянину військову службу в тилу. Обвинувальний акт скерували до суду. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Там зазначили, що принципово протидіють будь-яким спробам отримати преференції під час мобілізації за гроші.

Йдеться про інспектора однієї з прикордонних застав, який за хабар обіцяв сприяти проходженню служби у тиловому підрозділі.

За версією слідства, до інспектора звернувся знайомий із проханням допомогти в службі в прикордонних підрозділах на Дніпропетровщині якомога далі від району бойових дій.

Правоохоронець дав згоду за 5 тис. доларів замовити слово перед керівництвом загону та гарантувати службу в бажаному місці.

При цьому він умисно замовчував, що мобілізація до підрозділів Держприкордонслужби здійснюється на загальних підставах, аналогічно до мобілізації у ЗСУ, тому не передбачає жодних платних умов.

"Фактично інспектор обмежився загальними порадами щодо оформлення документів і очікував законної мобілізації знайомого, водночас наполягаючи на передачі обумовленої суми", — уточнили в Бюро.

Працівники затримали його під час одержання 5 тис.доларів неправомірної вигоди.

Судитимуть інспектора за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави будуть за ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

У разі доведення вини — загрожує до 5 років позбавлення волі.