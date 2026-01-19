Трамп заявив, що Європі варто займатися війною в Україні, а не Гренландією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія має ключове значення для національної безпеки Сполучених Штатів, розкритикував європейських лідерів за спротив його планам та пригрозив запровадженням тарифів проти європейських країн.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За словами Трампа, острів повинен перебувати під повним контролем США, аби захистити країну від зовнішніх загроз. Американський президент наголосив, що питання Гренландії безпосередньо пов’язане з обороною та глобальною безпекою.

Він також різко висловився щодо позиції європейських лідерів, які виступають проти ініціатив США щодо встановлення контролю над островом.

«Європа повинна зосередитися на війні з Росією та Україною, бо, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Саме на цьому Європа має зосередитися, а не на Гренландії», — заявив Трамп.

На запитання журналіста, чи готовий він запровадити тарифи проти європейських країн у разі відсутності домовленостей щодо Гренландії, Трамп відповів, що зробить це «на 100%».

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією є «абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. У відповідь прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде наголошував, що острів не продається.

7 січня 2025 року Трамп не виключив застосування військового або економічного тиску для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом, а також публічно заявив про неминучість «приєднання» острова до США, пояснюючи це оборонними міркуваннями.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала таку риторику неприйнятною щодо союзника та заявила, що можливе вторгнення США до Гренландії означатиме кінець НАТО. Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив, що пов’язування острова з військовим втручанням є проявом неповаги.

На міжнародному рівні Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія та Данія виступили зі спільною заявою, підкресливши, що безпека регіону має забезпечуватися колективно в межах НАТО.

Днями Трамп посилив тиск на Копенгаген, заявивши, що Данія десятиліттями ігнорувала застереження НАТО щодо безпекових ризиків у Гренландії, і наголосив, що Сполучені Штати мають намір вирішувати це питання самостійно.