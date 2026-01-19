ЗМІ оприлюднили лист лідерів Норвегії та Фінляндії, що передував ультиматуму Трампа щодо Гренландії

ЗМІ оприлюднили текст листа лідерів Норвегії та Фінляндії до президента США Дональда Трампа, який передував його резонансному зверненню до прем’єр-міністра Норвегії щодо Гренландії та Нобелівської премії миру.

Текст листа опублікувало норвезьке видання VG.

У понеділок вранці прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив автентичність листа Трампа, який раніше з’явився в медіа. У ньому президент США пов’язав свої зазіхання на Гренландію з тим, що йому не було присуджено Нобелівську премію миру.

За словами Стьоре, лист Трампа став відповіддю на коротке звернення, яке він надіслав президенту США раніше того ж дня від свого імені та від імені президента Фінляндії Александра Стубба.

ЗМІ також оприлюднили зміст цього першого листа. У ньому лідери Норвегії та Фінляндії в дружньому тоні закликали до зниження напруги у міжнародних відносинах і запропонували провести телефонну розмову.

У зверненні йдеться про трансатлантичні відносини, ситуацію навколо Гренландії, конфлікти в Газі та Україні, а також про оголошені Трампом плани щодо запровадження мит. Стьоре й Стубб наголосили на необхідності деескалації та закликали до спільних дій на тлі зростання глобальної напруги.

Водночас у листі-відповіді, який раніше потрапив у ЗМІ, Дональд Трамп заявив, що більше не вважає себе зобов’язаним «думати виключно про мир», а також висловив прагнення отримати «повний контроль» над Гренландією.

Нагадаємо, 17 січня Трамп оголосив про намір запровадити мита проти низки європейських країн, які не підтримують його претензії щодо Гренландії.