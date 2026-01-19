﻿
Надзвичайні події

ДБР завершило розслідування щодо побиття чоловіка поліціянтами в Голосіївському районі столиці

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох співробітників поліції, яких підозрюють у побитті чоловіка біля Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Києві.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, інцидент стався 17 жовтня 2025 року. Під час затримання правоохоронці застосували до чоловіка надмірну фізичну силу та завдали йому численних ударів по голові. Унаслідок побиття потерпілий отримав множинні тілесні ушкодження.

У ДБР зазначають, що конфлікт виник після того, як затриманий розпилив перцевий балончик у салоні службового автомобіля. Водночас слідчі наголошують: навіть такі дії не могли бути підставою для жорстокого насильства з боку правоохоронців.

За інформацією бюро, потерпілий перебував на порозі мікроавтобуса, коли йому завдали щонайменше 10–15 ударів руками й ногами по голові та тілу.

Двом ексспівробітникам поліції інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Обох фігурантів звільнено зі служби.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївполіціяТЦКГолосіївський район
