Росія виступила проти американських планів будівництва АЕС у Вірменії

Високопоставлені російські чиновники висловили занепокоєння через плани США побудувати атомну електростанцію у Вірменії. Секретар Ради безпеки Росії Сєргєй Шойгу заявив, що радянська технологія дозволила єдиній АЕС Вірменії витримати руйнівний землетрус 1988 року, і висловив сумніви щодо безпеки американських малих реакторів у сейсмічно активному регіоні, повідомляє Reuters.

«Якщо будівництво малих реакторів із використанням американської технології перейде в практичну фазу, ми та інші держави регіону, а також народ Вірменії, будемо змушені враховувати нові ризики ядерної безпеки», – зазначив Шойгу.

Вірменія, традиційно залежна від Росії та Ірану в енергетиці, розглядає пропозиції від американських, російських, китайських, французьких і південнокорейських компаній щодо нового реактора, який має замінити застарілу АЕС «Мецамор». Вибір американської пропозиції стане ударом для Росії та Росатому.

Заступник міністра закордонних справ РФ Міхаіл Галузін зазначив, що «Росатом» може швидко просунутися у Вірменії на привабливих фінансових умовах. Речниця МЗС РФ Марія Захарова додала, що США пропонують нібито неперевірені проєкти, які можуть перевищити кошторис.

Раніше Сполучені Штати та Вірменія досягли угоди у сфері енергетики на $9 млрд. На тлі цих подій 5 лютого в Угорщині розпочалося будівництво російської АЕС «Пакш II», фінансоване мільярдними кредитами, що порушує законодавство ЄС.