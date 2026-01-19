Європа готує план «Б»: ЄС розглядає створення нового військового альянсу без США

Погрози президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та запровадження нових торгових тарифів стали каталізатором для радикальних змін у європейській системі безпеки. Як повідомляє Politico, європейські столиці розпочали активний пошук альтернативних оборонних форматів, які б не залежали від Вашингтона.

Гренландія як «остання крапля»

За даними видання, лідери ЄС дедалі частіше розцінюють США під керівництвом Трампа як ненадійного партнера. Дипломатичне напруження навколо питання Гренландії стало критичною точкою, що змусило Європу всерйоз обговорювати створення нової безпекової коаліції.

Базою для майбутнього альянсу стала так звана «коаліція охочих», яка сформувалася протягом останнього року для підтримки України. До неї вже входять не лише члени ЄС, а й Велика Британія та Норвегія.

Україна — майбутній фундамент безпеки Європи

Politico наголошує, що Україна може посісти ключове місце у новому союзі. Головними аргументами є:

Найпотужніша армія: Україна є найбільш мілітаризованою країною серед потенційних учасників.

Технологічна перевага: Високотехнологічне виробництво дронів та інноваційні оборонні рішення.

Унікальний досвід: Реальний досвід ведення повномасштабної сучасної війни.

Об’єднання потенціалу України з військовою потужністю Франції, Німеччини, Польщі та Британії створить силу, що включатиме як ядерні, так і неядерні держави.

«Вашингтонська група» та чат лідерів

Цікавим аспектом є формат координації: європейські лідери підтримують зв’язок через спільний груповий чат та особисті контакти. Цю неформальну структуру називають «Вашингтонською групою» — на честь зустрічі у Білому домі за участі Володимира Зеленського в серпні минулого року. Президент України також є учасником цього закритого каналу зв’язку.

Постійна армія ЄС на горизонті

Європейська Комісія вже опрацьовує конкретні кроки для інституціоналізації цієї співпраці. Серед головних ініціатив: