Екологія

У Києві та західних областях зафіксовано небезпечний рівень забруднення повітря

Моніторингові сервіси повідомляють про критичне погіршення якості повітря у столиці та низці областей України. Наразі показники забруднення сягають позначки 200, тоді як безпечна норма становить лише 30–50 одиниць.

Де ситуація найгірша

Високий рівень небезпеки фіксують у таких областях:

  • Львівська;

  • Івано-Франківська;

  • Чернівецька;

  • Вінницька;

  • Житомирська;

  • Київська та місто Київ.

Причини явища

Фахівці пояснюють, що головною причиною стали специфічні метеоумови. Через морози виник ефект «кришки»: шар теплого повітря зверху блокує холодне повітря біля землі. Оскільки в регіонах спостерігається штиль (відсутність вітру), шкідливі викиди не розсіюються, а накопичуються в нижніх шарах атмосфери.

Ризики для здоров’я

Такий рівень забруднення є дуже небезпечним. Мешканці можуть відчувати наступні симптоми:

  • сильний головний біль;

  • сухий кашель та першіння в горлі;

  • печіння в очах.

Особлива небезпека загрожує дітям, людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями дихальних шляхів або серцево-судинної системи.

Рекомендації фахівців

Щоб мінімізувати вплив токсичного повітря на організм, необхідно:

  1. Негайно закрити вікна та відмовитися від провітрювання приміщень.

  2. Уникати тривалих прогулянок і фізичної активності на вулиці.

  3. За можливості використовувати очищувачі повітря вдома.

  4. Пити більше води та проводити вологе прибирання.

 Автор: Галина Роюк

