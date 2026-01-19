У Києві та західних областях зафіксовано небезпечний рівень забруднення повітря

Моніторингові сервіси повідомляють про критичне погіршення якості повітря у столиці та низці областей України. Наразі показники забруднення сягають позначки 200, тоді як безпечна норма становить лише 30–50 одиниць.
Де ситуація найгірша
Високий рівень небезпеки фіксують у таких областях:
-
Львівська;
-
Івано-Франківська;
-
Чернівецька;
-
Вінницька;
-
Житомирська;
-
Київська та місто Київ.
Причини явища
Фахівці пояснюють, що головною причиною стали специфічні метеоумови. Через морози виник ефект «кришки»: шар теплого повітря зверху блокує холодне повітря біля землі. Оскільки в регіонах спостерігається штиль (відсутність вітру), шкідливі викиди не розсіюються, а накопичуються в нижніх шарах атмосфери.
Ризики для здоров’я
Такий рівень забруднення є дуже небезпечним. Мешканці можуть відчувати наступні симптоми:
-
сильний головний біль;
-
сухий кашель та першіння в горлі;
-
печіння в очах.
Особлива небезпека загрожує дітям, людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями дихальних шляхів або серцево-судинної системи.
Рекомендації фахівців
Щоб мінімізувати вплив токсичного повітря на організм, необхідно:
-
Негайно закрити вікна та відмовитися від провітрювання приміщень.
-
Уникати тривалих прогулянок і фізичної активності на вулиці.
-
За можливості використовувати очищувачі повітря вдома.
-
Пити більше води та проводити вологе прибирання.