Стало відомо, де в Києві найгірше повітря

Після останнього ворожого обстрілу Київ тимчасово накрив смог, а в повітрі відчувався неприємний запах. На щастя, станом на сьогодні якість повітря поліпшилася.

Протягом останніх двох днів активний вітер розвіював небезпечні речовини, що значно знизило їхню концентрацію.

За даними моніторингового сервісу SaveEcoBot, наразі по всьому місту переважають високі показники якості повітря. Однак, в одному районі рівень шкідливих речовин досі залишається високим.

У якому районі Києва зафіксовано найвищий рівень забруднення

Згідно з останніми моніторинговими оновленнями, датчики якості повітря фіксують високий рівень забруднення у Солом’янському районі.

  • Адреса: вулиця Пшенична, 2а

  • Індекс забруднення: 107

Цей показник може спричинити незначне погіршення самопочуття, особливо у людей із хронічними захворюваннями та підвищеною чутливістю.

Рекомендації для жителів небезпечного району

У зв’язку з цим місцевим жителям Солом’янського району (зокрема, поблизу зазначеної адреси) варто дотримуватись правил профілактики:

  • Зачиняти вікна та обмежувати провітрювання.

  • Пити більше води.

  • За можливості обмежити перебування на вулиці, особливо в години пік забруднення.

 Автор: Галина Роюк

