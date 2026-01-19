Китай засумнівався у надійності союзу з Росією

У Китаї все частіше обговорюють доцільність союзних відносин із Росією після успіху американської операції у Венесуелі, яка частково була пов’язана із збоями російських систем оборони С-300 і Бук-М2, розміщених у цій південноамериканській країні.

Росія не поділилася з Пекіном своєю оцінкою ситуації, що викликало подив і сумніви щодо надійності двосторонніх відносин, повідомляє The Times з посиланням на джерела в Китаї. Росія знала про підготовку США, і в кінці грудня Москва почала вивозити дипломатів та їхні сім’ї з Каракаса. Проте системи С-300 і Бук-М2 у Венесуелі не були підключені до радіолокаційних мереж і фактично були небоєздатні під час операції.

Спеціальний посланець Китаю в Латинській Америці Цю Сяоці прибув до Каракаса і зустрівся з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро лише за кілька годин до його арешту. Незадовго до цього міністри закордонних справ Китаю та Венесуели провели телефонну розмову, підтвердивши «солідарність і тверду підтримку Китаю в захисті суверенітету та стабільності Венесуели».

Через операцію США Китай ризикує втратити мільярди доларів, які він надав Венесуелі у вигляді кредитів в обмін на нафту. Джерела видання зазначають, що у Пекіні активно обговорюють, чи є Росія надійним союзником, і чи не свідчить збій систем оборони про приховану співпрацю Москви і Вашингтону.

Колишній декан Школи міжнародних досліджень Пекінського університету професор Цзя Цінго заявив, що ізоляція Росії через війну в Україні принесла Китаю економічні вигоди, проте створила певні витрати. Він додав, що врегулювання війни в Україні могло б бути вигідним для Пекіна і сприяти покращенню відносин із Європою.

