В Україні змінюється режим відключень електроенергії

Через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак РФ Україна починає жити за новими графіками відключень електроенергії. В окремих регіонах світла може не бути понад 16 годин на добу.

Підхід до графіків відключень змінився. Якщо раніше понад чотири черги означали екстрені відключення поза графіком, то тепер країна фактично живе в режимі 4,5–5 черг, повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Максимальні інтервали на кшталт 7 годин без світла та 3,5 години зі світлом більше не актуальні. Так само не працюють імовірні графіки відключень.«За обмежень у п’ять черг із шести відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність», — пояснив гендиректор YASNO.

У Києві наразі діє режим екстрених відключень. У середньому кияни мають близько 3 годин зі світлом і до 10 годин без, однак ситуація суттєво різниться залежно від району.

Коваленко також звернув увагу на велику кількість аварій у житлових будинках. Часто причиною є проблеми з прибудинковими мережами. Алгоритм дій у разі аварії залишається незмінним: спочатку необхідно звернутися до ЖЕКу або ОСББ. Електрик має оглянути мережі й визначити причину. Якщо проблема у будинку — її усувають на місці, якщо в зовнішніх мережах — подається заявка до оператора.

Гендиректор YASNO наголосив, що жорсткі графіки в регіонах усе ж кращі за повну непередбачуваність, яка зараз спостерігається в Києві. «Це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий графік кращий за хаос — є орієнтири й розуміння, коли світло має з’явитися», — зазначив він.

Щодо покращення ситуації, Коваленко зауважив, що прогнози робити складно. Українцям необхідно пережити період сильних морозів, після чого споживання має зменшитися. Водночас ключовим фактором залишаються обстріли енергетичної інфраструктури, які спрогнозувати неможливо.

