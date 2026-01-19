У ЄС оцінили перспективи миру в Україні у 2026 році

У 2026 році не варто очікувати стрімкого прогресу в переговорах щодо завершення російсько-української війни, оскільки Росія не демонструє жодної готовності до поступок, заявив депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

За його словами, позиція Кремля залишається незмінною, а Москва лише імітує переговорний процес, використовуючи закриті контакти з Вашингтоном у власних інтересах. «Я не бачу жодних принципових змін з боку Росії. Навпаки — вони грають на цій ситуації, беруть участь у переговорах між Москвою та Вашингтоном, про які ми не все знаємо», — наголосив євродепутат.

Ауштрявічюс прогнозує збереження так званих «гойдалок», які були характерні для мирних ініціатив у 2025 році: один крок уперед змінюватиметься двома кроками назад. За нинішніх умов, вважає він, швидке та «лінійне» завершення війни виглядає малоймовірним.

Водночас литовський політик не виключає, що 2026 рік може стати переломним, але лише за умови зміни підходів США. «Адміністрація Трампа має не лише обіцяти або погрожувати партнерам, а серйозно зайнятися справою», — підкреслив Ауштрявічюс.

Він також констатував провал переговорної тактики Дональда Трампа щодо Росії. «Уся ця тактика провалилася. Він обіцяв вирішити питання за день-два, але Росія водить його за ніс. І навіть після цього з’являється критика на адресу України», — зазначив євродепутат. На його думку, у Білому домі досі не розуміють, як вести переговори з Кремлем, натомість зосереджуються на фінансових розрахунках.

Європа ж, за словами Ауштрявічюса, загалом зробила правильні висновки з війни Росії проти України. Хоча окремі країни і надалі намагаються зберігати двосторонні контакти з Москвою, вони не визначають загальну політику ЄС. «Я сподіваюся, що голос єдиної Європи звучатиме дедалі впевненіше і буде підкріплений конкретними діями», — підсумував він.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський назвав безпеку ключовою умовою для проведення виборів.