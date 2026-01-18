﻿
Технології

Перша у новому році: Компанія SpaceX запустила партію розвідувальних супутників

Американська компанія SpaceX запустила першу партію розвідувальних супутників для Національного офісу рекогностування (NRO) у новому році, повідомляє Space.com.

У суботу, 17 січня, ракета-носій Falcon 9 із партією супутників NRO на борту стартувала з космодрому Ванденберг у штаті Каліфорнія о 06.39 за київським часом.

Місія отримала назву NROL-105.

Зазначається, що перший ступінь Falcon 9 благополучно повернувся на Землю, приземлившись на космодромі приблизно через 7,5 хвилин після запуску.

Наразі невідомо, ані скільки супутників усього було запущено у рамках NROL-105, ані де і коли їх планується розгорнути, адже опис місії не розкриває цієї інформації.

Самі ж запущені супутники NRO побудовані компаніями SpaceX та Northrop Grumman. Усі вони досягли своєї орбіти за допомогою ракет Falcon 9, запущених раніше з космодрому Ванденберг.

Перша така місія - під назвою NROL-146 - відбулася ще у травні 2024 року.

NROL-105 була вже сьомою місією для SpaceX з початку 2026 року. Чотири з цих запусків були присвячені розбудові широкосмугового мегасузір'я Starlink компанії у космосі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

космосрозвідкаSpaceXсупутники
