Міноборони працює зі SpaceX над блокуванням Starlink на російських дронах

Міністерство оборони України розпочало роботу над розв’язанням проблеми використання терміналів Starlink на російських безпілотниках. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, вже за кілька годин після фіксації російських дронів із супутниковим зв’язком над українськими містами команда Міноборони зв’язалася з компанією SpaceX та запропонувала можливі шляхи вирішення ситуації. Федоров подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілону Маску за оперативну реакцію й початок спільної роботи.

Міністр нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення рішення Ілона Маска терміново активувати Starlink для України та надіслати перші термінали стало критично важливим для стійкості держави. Водночас він наголосив, що західні технології мають слугувати захисту цивільного населення та демократичних країн, а не використовуватися для атак на мирні міста.

Радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, що складність проблеми полягає в технічних особливостях системи: сигнал Starlink неможливо ефективно придушити засобами радіоелектронної боротьби або визначити місцезнаходження термінала під час польоту за допомогою засобів радіоелектронної розвідки.

За його словами, пошук рішення відбувається через переговори з керівництвом SpaceX та спільну розробку механізмів протидії. Бескрестнов зазначив, що вже зафіксовано сотні випадків атак дронів зі Starlink по цивільних об’єктах у тилових і прифронтових містах, зокрема по житлових будинках.

У Міноборони повідомили, що готують комплексний підхід, який передбачатиме як оперативні тимчасові кроки, так і більш системні довгострокові рішення.