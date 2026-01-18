У прифронтових громадах Запорізької області на основних дорогах вже побудовано більше сотні антидронових тунелів. Ворожі дрони, в тому числі, і ударні потрапляють у ці пастки, не досягнувши цілі.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров показав в своєму Телеграмі фото, на яких видно дрон "Молнія".

"Антидронові "пастки" в дії на Запоріжжі. На фото — результат роботи захисних "тунелів" на важливих логістичних шляхах області. Російський ударний БпЛА "Молнія" не зміг дістатися цілі, заплутавшись у сітці", - написав він.

Антидронові тунелі щодня рятують життя людей та зберігають техніку.

Раніше ForUA повідомляв, що в регіоні вже побудовано понад 100 кілометрів антидронових сіток - на 7 ділянках основних прифронтових доріг області.