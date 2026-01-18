Білий дім хоче мільярд доларів за постійне членство у власній Раді миру, – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа висунула фінансову вимогу до країн, які прагнуть отримати постійне місце в новоствореній Раді миру: внесок має становити щонайменше 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт статуту організації.

Згідно з документом, Дональд Трамп має очолити Раду миру як її перший голова та отримає вирішальний вплив на формування складу членів. Формально рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, однак кожне з них потребуватиме затвердження голови. Кожна держава матиме один голос.

Проєкт статуту передбачає, що країни-члени обійматимуть свої місця строком до трьох років із можливістю продовження за рішенням голови. Водночас це обмеження не поширюватиметься на держави, які протягом першого року після набуття чинності статуту внесуть понад 1 млрд доларів готівкою — для них передбачене фактично безстрокове членство.

У документі Раду миру визначають як міжнародну структуру, покликану сприяти стабільності, відновленню ефективного управління та забезпеченню тривалого миру в регіонах, охоплених конфліктами або такими, що перебувають під загрозою. Організація набуде офіційного статусу після приєднання щонайменше трьох держав.

Як зазначає Bloomberg, ініціатива викликає занепокоєння серед критиків, які вбачають у ній спробу створити альтернативу або конкурента Організації Об’єднаних Націй, яку Трамп неодноразово публічно критикував.

За інформацією джерел видання, Трамп уже запропонував участь у Раді миру для Гази — як елемент ширшої глобальної ініціативи — низці світових лідерів, зокрема президентові Аргентини Хав’єру Мілею та прем’єр-міністру Канади Марку Карні. Запрошення також отримали кілька європейських держав.

Водночас, за словами співрозмовників Bloomberg, проєкт статуту передбачає концентрацію фінансового контролю в руках Трампа, що багато потенційних учасників вважають неприйнятним. Деякі країни вже висловили рішучий спротив і працюють над спільною позицією щодо блокування цієї ініціативи.

Один із американських посадовців підтвердив, що формально країни можуть приєднуватися до Ради безкоштовно, однак лише внесок у 1 млрд доларів гарантує постійне членство. За його словами, зібрані кошти планують спрямувати безпосередньо на виконання мандату Ради миру, зокрема на відновлення Гази, із жорстким контролем за витрачанням фінансів.

Статут також наділяє голову Ради правом усувати будь-якого члена, якщо це рішення не буде заблоковане двома третинами голосів держав-учасниць. Окрім того, голова зможе самостійно визначити свого наступника.

У п’ятницю, 17 січня, Білий дім уже оголосив про створення першої виконавчої групи Ради миру. До неї увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний представник Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, а також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.