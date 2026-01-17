﻿
Суспiльство

У соцмережах поширюють фальшиве повідомлення про блекаут на заході країни

У соціальних мережах масово поширюється фейковий лист про нібито «повне відключення електроенергії» у західних областях України, замаскований під офіційне повідомлення. Про це заявив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

У ЦПД наголосили, що станом на 17 січня жодних підтверджень таких дій немає ані з боку Міністерства енергетики, ані від оператора енергосистеми, обласних військових адміністрацій чи енергорозподільчих компаній.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що подібні повідомлення є складовою гібридної війни проти України. Їхньою метою є не лише дискредитація енергетичної системи, а й психологічний тиск на населення з метою посіяти паніку та дестабілізувати суспільну ситуацію.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

фейкблекаутЦПД
