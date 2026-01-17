МАГАТЕ підтвердило локальне припинення вогню для ремонту лінії живлення Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило запровадження локального припинення вогню, яке дозволить розпочати ремонт останньої з резервних ліній електропередач до окупованої Запорізької АЕС.

Як повідомили в МАГАТЕ, 2 січня внаслідок бойових дій була пошкоджена та відключена лінія електропередач напругою 330 кВ. У результаті Запорізька АЕС залишилася залежною від єдиної робочої магістральної лінії 750 кВ.

Станція, що перебуває під окупацією, отримує зовнішнє електропостачання, необхідне для охолодження активних зон реакторів і підтримання ядерної безпеки. Попри те, що всі реактори ЗАЕС наразі зупинені, енергія для систем охолодження надходить з енергосистеми України через наявні лінії електропередач.

Очікується, що фахівці українського оператора електромережі розпочнуть ремонт пошкодженої лінії 330 кВ найближчими днями. Команда МАГАТЕ вирушила на місце, щоб здійснювати спостереження за ремонтними роботами.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що це вже четверте тимчасове припинення вогню, про яке вдалося домовитися, і воно демонструє ключову роль агентства у забезпеченні ядерної безпеки.

Також команда МАГАТЕ підтвердила, що на ЗАЕС вживають заходів для запобігання замерзанню води у свердловинах, які забезпечують роботу систем безпеки та охолодження реакторів і басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива.

За словами Гроссі, на Чорнобильській АЕС після обстрілів була відключена одна з ліній електропередач через пошкодження критично важливої підстанції. Водночас майданчик ЧАЕС продовжував отримувати електроенергію з інших ліній.

Крім того, минулими вихідними одна з трьох діючих атомних електростанцій України була змушена тимчасово знизити потужність через пошкодження елементів електричної інфраструктури.

Гроссі наголосив, що погіршення стану енергосистеми України внаслідок постійних бойових дій безпосередньо впливає на ядерну безпеку об’єктів атомної енергетики. За його словами, МАГАТЕ продовжить у пріоритетному порядку оцінювати функціональність критично важливих підстанцій.

Гендиректор агентства також повідомив про підготовку нової експертної місії МАГАТЕ, яка оцінить стан десяти підстанцій України, що мають ключове значення для забезпечення ядерної безпеки на тлі ударів по енергетичній інфраструктурі.